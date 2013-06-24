Міністерство охорони здоров’я України отримало від ВООЗ 20 автомобілів невідкладної допомоги для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Спроектовані як мобільні відділення інтенсивної терапії, ці автомобілі використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями. Про це повідомляє Урядовий портал.

«З огляду на руйнівний вплив війни на систему охорони здоров’я України, ці 20 автомобілів невідкладної допомоги дозволять здійснювати медичні перевезення між лікарнями по всій Україні, включаючи східні та південні регіони, вони також оснащені обладнанням для надання інтенсивної та високоспеціалізованої допомоги важкопораненим пацієнтам», — зазначив д-р Гундо Вайлер, директор відділу підтримки країн та партнерства і виконувач обов’язків регіонального директора з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ.

«З початку війни ВООЗ підтримує Україну, надаючи необхідні медичні засоби та обладнання для забезпечення безперервності надання медичної допомоги та задоволення нагальних медичних потреб людей в Україні. Разом із партнерами у сфері охорони здоров’я в 2024 році ми будемо й надалі працювати над забезпеченням як гуманітарних потреб, так і потреб у відновленні, щоб зберегти стійкість системи охорони здоров’я України перед викликами», — сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Автомобілі невідкладної допомоги обладнані необхідними засобами життєзабезпечення, зокрема дефібриляторами-моніторами, апаратами штучної вентиляції легенів пацієнта, обладнанням для подачі медичного кисню, інфузійними насосами, апаратами ЕКГ, ношами, травматологічним обладнанням та іншими пристроями, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам із важкими станами під час медичного транспортування.

«Швидкі — це не просто авто, це можливість для медиків врятувати життя людини. В умовах постійних обстрілів регулярне оновлення автопарку служб екстреної медичної допомоги є особливо важливим. росія вже зруйнувала чи пошкодила майже 500 автомобілів швидкої допомоги. Я щиро вдячний нашим міжнародним партнерам за розуміння та всебічну підтримку. 20 автівок швидких, які нам сьогодні передає ВООЗ, вже зовсім скоро підсилять роботу медиків там, де це наразі найбільш необхідно. Вони оснащені всім необхідним, щоб надавати медичну допомогу пацієнтам у найбільш важких станах», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

З 24 лютого 2022 року ВООЗ та її партнери передали Міністерству охорони здоров’я 95 автомобілів невідкладної допомоги. Більше — планується надати найближчими місяцями.

Доставлення стало можливим завдяки фінансовій підтримці уряду Німеччини.

«Німеччина підтримує Україну з перших днів російського вторгнення. Цей внесок є частиною загальної підтримки з боку уряду Німеччини програм ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Україні та сусідніх країнах, які приймають біженців, у розмірі понад 30 мільйонів євро цього року. Ми дякуємо команді ВООЗ в Україні за їхню вкрай важливу роботу», — сказав д-р Тім Пранге, заступник посла Німеччини в Україні.

З початку війни ВООЗ доставила в Україну понад 4000 тонн медичних засобів, що рятують життя. Серед них: електрогенератори, автомобілі невідкладної допомоги, запаси кисню для медичних закладів, матеріали для надання допомоги у разі травм і проведення невідкладних оперативних втручань, медикаменти для лікування неінфекційних захворювань та багато іншого.