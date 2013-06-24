Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та генерального директорату Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) забезпечило наборами допоміжних засобів реабілітації кабінети асистивних технологій 40 багатопрофільних надкластерних та кластерних закладів охорони здоров’я, законтрактованих НСЗУ для надання стаціонарної реабілітаційної допомоги у східних та центральних регіонах України.Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це стало продовженням спільної роботи ВООЗ з Міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком та заступницею Керівника Офісу Президента України Юлією Соколовською щодо розвитку системи реабілітації в Україні, створення та комплектації всім необхідним кабінетів асистивних технологій у реабілітаційних відділеннях.

«Кількість людей, які отримують травми та потребують відповідного лікування і реабілітації, збільшується щодня. Наше завдання — створити умови для максимального відновлення людини. Для цього продовжуємо працювати над формуванням в Україні сучасної пацієнтоцентричної системи реабілітації, що ґрунтується на найкращих світових практиках та доказових підходах. Серед іншого, у реабілітаційних відділеннях кластерних та надкластерних лікарень мають функціонувати кабінети асистивних технологій для того, щоб пацієнт мав змогу безоплатно користуватися допоміжними засобами реабілітації серійного виробництва. Завдяки підтримці ВООЗ 40 лікарень отримають набори допоміжних засобів з реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологій у своїх реабілітаційних відділеннях. Вдячний за підтримку цієї важливої ініціативи», — розповідає Віктор Ляшко.

«Кабінети асистивних технологій реабілітаційних центрів та відділень є невід’ємною складовою повного циклу реабілітації людини. Пацієнт вже в лікарні, чи одразу після виписки може отримати необхідні допоміжні засоби реабілітації. Це забезпечує відновлення людини у найкоротший час. Разом з тим, завдяки налагодженій співпраці МОЗ і Мінсоцполітики, процес забезпечення громадян постійними засобами реабілітації починається також у закладах охорони здоров’я. Необхідна інформація автоматично передаватиметься від медичних закладів до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Людина ведеться від початку лікування до отримання соціальної підтримки, не гублячись між системами. Для громадян має бути максимально все спрощено, зручно, з комплексним вирішенням всіх питань», — зазначає Юлія Соколовська.

Сьогодні будь-який пацієнт, який проходить реабілітацію, може отримати необхідні допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) безпосередньо в медзакладі. Йдеться про палиці для ходіння, ходуни, крісла колісні для транспортування пацієнта, ортези тощо.

Для додаткової підготовки фахівців з реабілітації щодо призначення, підбору, налаштування та навчання особи користування призначеним ДЗР може застосовуватись онлайн-платформа ВООЗ «Навчання допоміжним засобам (TAP)», яка є у вільному доступі та перекладена українською мовою.

Головною метою сучасної реабілітаційної допомоги, що ґрунтується на доказах, є забезпечення оптимального функціонування людини в її середовищі. Допоміжні засоби реабілітації є невіддільною частиною адаптації людини до середовища.

Основна задача в системі реабілітації сьогодні – надання допомоги якомога раніше після травми або захворювання з гострим початком і забезпечити ДЗР одразу після виписки зі стаціонару. Для вирішення цієї проблеми в стаціонарних неспеціалізованих реабілітаційних відділеннях надкластерних та кластерних закладів охорони здоровʼя створюються кабінети асистивних технологій. Одним із завдань цих кабінетів є призначення, підбір, налаштування та навчання користування призначеним ДЗР.

Згідно з порядком функціонування кабінетів асистивних технологій, ДЗР видаватимуться в кожному стаціонарному реабілітаційному відділенні багатопрофільного медзакладу. Водночас медичні заклади, які законтрактовані на надання реабілітаційної допомоги за амбулаторним пакетом НСЗУ, створюватимуть такі кабінети на власний розсуд.

Для спрощення процесу надання інформації про необхідність забезпечення людини ДЗР та виділення фінансування для цього з боку структур соціального захисту до складу мультидисциплінарних реабілітаційних команд медичних закладів з грудня 2023 року вперше в історії України буде введено соціального працівника (постанова КМУ від 1.12.2023 №1265). Цьому передував пілотний проект у 19 лікарнях, реалізований за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

Важливо зазначити, що всі послуги та обладнання надаються пацієнтам безоплатно.