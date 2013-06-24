Завдяки фінансовій підтримці Литовської Республіки Збройні сили України отримали сучасне українське далекобійне озброєння, яке вже успішно застосовують на фронті. Ідеться про високоточні засоби ураження вітчизняного виробництва, ефективність яких підтверджено в умовах бойових дій.

Фінансування обсягом 10 мільйонів євро надало Міністерство національної оборони Литви у грудні 2024 року в межах першого траншу допомоги, передбаченого Меморандумом про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки Сил безпеки і оборони України через інвестиції в українську оборонну промисловість.

«Допомога від Литви — це не лише реальна підтримка українських воїнів, а й інвестиція в силу, незалежність і стійкість України. Такі кроки дадуть нам змогу посилювати власні оборонні спроможності вже сьогодні», — наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

«Боротьба України для самозахисту — це також захист свободи для Європи. І підтримка Литви триватиме стільки, скільки буде потрібно для перемоги України. Наша послідовність залишається міцною, рішучою та незламною. Литва залишатиметься непохитним союзником, готовим всіляко допомагати, поки Україна не здобуде перемоги», — зазначила міністр національної оборони Литовської Республіки Довіле Шакалієне.

Міністерство оборони України в тісній координації з литовськими партнерами працює над реалізацією наступного траншу обсягом ще 10 мільйонів євро. Отримані кошти буде спрямовано на подальше посилення далекобійних можливостей українського війська.

Міністерство оборони висловлює щиру вдячність уряду та народу Литовської Республіки за стабільність підтримки, стратегічне партнерство та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України і безпеки всього європейського регіону, повідомляє Міноборони.