У період з 25 по 26 березня заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова взяла участь у засіданні Адміністративної Ради Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ), як офіційний представник від України. Захід відбувся у Парижі, Франція. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання Адміністративної Ради Банку було представлено новий проект "НОМЕ. Компенсація за знищене майно", який передбачає надання Україні кредиту обсягом 100 млн євро. За результатами обговорення проект було підтримано та затверджено Адміністративною Радою БРРЄ.

Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проект реалізовуватиметься по всій території України.

Ольга Зикова подякувала керівництву Банку за активну підтримку і солідарність з Україною та відзначила важливість проектів з підтримки соціальної сфери задля сталого соціального розвитку та відновлення.

“Житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни – загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів США. Ефективна реалізація проекту HOME допоможе Уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки, яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. У рамках проекту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Новий проєкт для України дозволить громадянам, які отримали компенсації за знищені домівки, якнайшвидше повернутись до звичного життя”, – зазначила заступник Міністра фінансів.

Реалізацію проекту HOME буде здійснено у межах чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією рф проти України" та за допомогою послуги "єВідновлення".

Це дозволить громадянам подавати запити та отримувати відповідні сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифікату буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації. Увесь перебіг розгляду заяви можна буде бачити у мобільному застосунку Дія.

Зі свого боку Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечує всебічний та повноцінний моніторинг використання кредитних коштів Банку за цим проектом, зокрема за допомогою Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, що дозволяє відслідковувати детальні дані щодо поданих заяв та кількості заяв у розрізі областей. Насамперед їх кількість, відсоток відпрацювання та динаміку подання, загальну суму сформованих сертифікатів, кількості заяв, за якими прийнято позитивне рішення, а також типу майна, щодо якого подано заяву, наявності пільг у заявників.

Також Реєстр щоденно оновлює інформацію щодо загальної суми виданих та використаних сертифікатів, динаміки їх використання, типу придбаного майна, який був придбаний, ринку нерухомості, продавця (юридична або фізична особа) та інформації в розрізі областей щодо використання сертифікатів і відповідних сум.

“Це вже другий проект для України, який Банк виносить на схвалення Адміністративною радою, менш ніж за рік після приєднання України до БРРЄ, що свідчить про довіру до України, як до партнера. Україна продовжує активну роботу над реалізацією спільних проєктів з Банком і прагне надалі поглиблювати двосторонню співпрацю. Переконана, що сильна командна робота сприятиме досягненню наших спільних довгострокових політичних та економічних цілей”, – додала Ольга Зикова.

Нагадаємо, що у червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи. А 7 листопада 2023 року Указом Президента України заступницю Міністра фінансів Ольгу Зикову призначено представником України в Адміністративній Раді Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Зі свого боку керівництво Банку, а також представники країн-членів висловили свою непохитну підтримку Україні та запевнили у намірі розвивати співпрацю з Україною задля її відновлення, економічного зростання та підвищення рівня життя її громадян.