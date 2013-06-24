11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) Міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проекту «НОМЕ. Компенсація за знищене житло». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також у заході взяла участь заступник Міністра фінансів та офіційний представник України у Адміністративній Раді Банку Ольга Зикова.

Проект HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

“Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проект HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя. Надзвичайно вдячні Банку за активну підтримку і солідарність з Україною. Подальша реалізація та розробка проектів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню”, — зазначив в ході заходу Сергій Марченко.

"Я радий підписати першу кредитну угоду між БРРЄ та Україною. Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію. Розраховуємо продовжувати працювати над визначеними Урядом України пріоритетами, використовуючи нашу експертну підтримку, досвід та ресурси на благо українського народу", - заявив Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Проект впроваджується у межах послуги “єВідновлення”, а також згідно з чинним законодавством, а саме Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією рф проти України».

Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія.

“Менш ніж за рік після приєднання України до БРРЄ, ми вже впроваджуємо два важливих соціальних проекти за фінансування Банку. Це свідчить про довіру до України як до партнера та відданість підтримувати нас в умовах постійних викликів повномасштабної війни. Переконана, що наша подальша співпраця сприятиме успішній реалізації та розробці нових фінансово-кредитних програм у соціальному напрямі”, – зазначила Ольга Зикова.

Нагадаємо, що у червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи. А 7 листопада 2023 року Указом Президента України заступника Міністра фінансів Ольгу Зикову призначено представником України в Адміністративній Раді БРРЄ.