14 травня, Рада ЄС затвердила План для Ukraine Facility. Імплементаційне рішення відкриває шлях для підписання відповідних документів про фінансування в рамках програми, а також подальшої реалізації Ukraine Facility у 2024-2027 роках. Затвердження Плану також дозволить Європейській Комісії надати Україні до 1,89 млрд євро попереднього безумовного фінансування. Цей транш очікується після підписання Україною Рамкової угоди та її ратифікації Верховною Радою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряду вдалося в рекордні строки підготувати комплексний план економічного розвитку держави – розробка подібних документів в країнах ЄС зазвичай займає до 2 років. Я хочу подякувати нашим європейським партнерам за високу оцінку документа, а також за підтримку на всіх етапах роботи. За чотири роки реалізація Плану дозволить нам створити сприятливі умови для економічного відновлення та європейської інтеграції у багатьох сферах життя країни.

Затвердження Плану також дозволить Європейській Комісії надати Україні до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування. Надалі ми отримуватимемо регулярні виплати за виконання передбачених у Плані квартальних індикаторів впродовж 4 років дії програми», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за успішне виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

Крім того, Уряд України паралельно з затвердженням Плану провів переговори з Європейською Комісією та узгодив Рамкову Угоду, яка стане правовою основою для отримання Україною сталого фінансування у рамках Ukraine Facility до 2027 року за умови успішного виконання Плану. Угода також передбачає посилену співпрацю з питань фінансового моніторингу та аудиту з відповідними інституціями ЄС, як OLAF та Європейський суд аудиторів.

Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. План розроблявся в повній синхронізації з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в рамках інших угод.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.