Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові Угоди в межах програми Банку Позики на підтримку політики розвитку “Основи зростання” (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL). Загальний обсяг підписаних угод – 2 млрд доларів США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, укладено грантову Угоду обсягом 1 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки. Це перший транш з фонду Світового банку “Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні” (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF). Фінансування здійснюється за рахунок внеску США у межах ініціативи країн G7 ERA Mechanism обсягом 50 млрд доларів США. Нагадаємо, що внесок США очікується в розмірі 20 млрд доларів США.

А також підписано Угоду про позику на суму 1,05 млрд доларів США, під гарантії на 567 млн доларів США та 483 млн доларів США Уряду Японії та Великобританії відповідно.

“Сполучені Штати, Японія та Велика Британія – важливі стратегічні партнери України, за підтримки яких, від початку повномасштабного вторгнення започатковано та успішно реалізовано ряд ефективних ініціатив. Завдяки проєкту DPL ми маємо змогу не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки. Україна виконала всі необхідні заходи для впровадження реформ на її шляху до сталого економічного зростання та євроінтеграції. Я також вдячний Світовому банку за реалізацію механізмів, які дозволяють мобілізувати кошти від донорів”, – зазначив Сергій Марченко.

17 грудня Рада директорів Світового банку схвалила фінансування в рамках DPL для України. DPL – це системний проект, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні. Передбачені кошти зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Ключові реформи стосувались зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. Зокрема, реформи, пов'язані з залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, боротьбою з корупцією, державними підприємствами та розвитком приватного сектору.

Очікується, що кошти надійдуть до Держбюджету України вже найближчими днями.