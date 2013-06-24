Кабінет Міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько 3 млрд доларів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України», — зазначив він.

За словами Глави Уряду, загалом у межах зазначеного механізму Україна залучить 50 млрд доларів.

Денис Шмигаль відзначив важливість ініціативи ERA, яка сприяє фінансовій підтримці України, та подякував партнерам із G7 та ЄС за створення механізму, що змушує росію компенсувати завдані збитки.

«Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України», — підкреслив Прем’єр-міністр.