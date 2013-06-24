Перебуваючи з робочим візитом у США, Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч з Міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь Заступник Міністра фінансів Ольга Зикова, Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

«Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України», — зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів України наголосив, що в умовах війни, зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Сунічі Судзукі підтвердив наміри Уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Від початку повномасштабної війни, Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.

Під час обговорення відновлення та реконструкції країни, Сергій Марченко зазначив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору.

Нагадаємо, що за спільною оцінкою Уряду України, Світового банку, Європейської Комісії та ООН, потреби України на швидке відновлення у 2023 році оцінюються в 14,1 млрд доларів США.

Представники Міністерства фінансів Японії висловили готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проекти з Японським агентством міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA).