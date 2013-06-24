22 листопада Міністр фінансів України Сергій Марченко та Операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон підписали кредитну угоду в рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Угода передбачає залучення 4,8 млрд доларів США від Сполучених Штатів та інших партнерів з розвитку.

Україна розраховує отримати фінансування вже найближчим часом. Кошти буде спрямовано на пріоритетні соціальні бюджетні видатки.

Зважаючи на постійні виклики повномасштабної війни, Уряд України вживає усіх необхідних заходів для мобілізації додаткових ресурсів на невідкладні потреби громадян України.

Уряд США спрямовує фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Ці кошти буде перераховано до Держбюджету України через проект Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Починаючи з 2022 року, USAID виділив понад 28 млрд доларів США грантової підтримки Уряду України через проєкт PEACE in Ukraine.

Проект PEACE in Ukraine є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для України, який дозволяє міжнародним донорам об'єднати свої зусилля для надання своєчасної та передбачуваної фінансової підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення через даний Проєкт спрямовано вже близько 35,5 млрд доларів США на забезпечення соціальних видатків Держбюджету України.