Кабінет Міністрів затвердив проект угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн або близько 58 млн доларів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання 11 лютого, передає пресцентр Урядовий портал.

«Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проектів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку», — зазначив він.

За словами Дениса Шмигаля, Уряд систематично працює над залученням додаткових ресурсів на програми відбудови за принципом «build back better».

Зокрема, зміни по одній з них, а саме покращення логістичних спроможностей та відновлення транспортної інфраструктури, вже відчуває український бізнес та громадяни.

«За підтримки наших партнерів будемо посилювати цей напрям разом з іншими пріоритетами відновлення. Житло, енергетика, критична інфраструктура», — підкреслив Денис Шмигаль.