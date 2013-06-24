Шість сучасних безпілотних систем розмінування ROCUS будуть передані в межах грантової угоди між Францією та Україною, укладеної минулого літа. Загалом в угоді закладено залучення 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, зокрема 44 млн євро – на проекти в сфері гуманітарного розмінування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Я вдячна французьким партнерам за підтримку з відновлення критично важливої інфраструктури. В межах угоди ми маємо загалом 19 проектів у різних секторах — охороні здоров’я, енергетиці, інфраструктурі. У розрізі розмінування ми отримаємо шість сучасних безпілотних систем ROCUS загальною вартістю майже 15 мільйонів євро. Це важливий крок до повернення безпеки на деокуповані території», – сказала Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Фінансує закупівлю систем розмінування Уряд Франції.

ROCUS – це роботизований комплекс для очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Така система дозволяє дистанційно виявляти, ідентифікувати та знешкоджувати міни й інші загрози, значно знижуючи ризик для саперів.

Системи розмінування ROCUS створені на основі наземної безпілотної платформи THeMIS і дообладнані інструментами для очищення маршрутів. Роботи допомагатимуть розміновувати українські землі саперам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну через контракт з CNIM Systèmes Industriels. THeMIS довели свою універсальність та надійність у різних ситуаціях в Україні та інших країнах. Наше постійне партнерство з CNIM Systèmes Industriels є свідченням міцності європейського оборонного співробітництва та дозволяє постачати необхідні сили і засоби в Україну», – сказав генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Веерсі.

Загалом Україна матиме 13 безпілотних систем розмінування ROCUS – сім таких машин партнери нам передали у 2022 році.