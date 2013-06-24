Вчора, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд дол. США.Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначені грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування в рамках Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)”.

Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд дол. США.

“Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного Проекту “PEACE in Ukraine” дозволяє Уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення”, - зазначив Сергій Марченко під час підписання Угоди.

Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 2,5 млрд дол. США буде спрямовано на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.