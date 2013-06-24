18 квітня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду в формі обміну нотами. Вона передбачає надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

«Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність. Підписання сьогоднішньої Угоди не лише сприятиме забезпеченню наших нагальних бюджетних потреб, але й стане черговим підтвердженням щирої відданості Японії спільним цінностям, які обʼєднують наші країни. Я висловлюю глибоку вдячність Уряду та народу Японії за цю критично важливу для нас підтримку та за всю фінансову допомогу, яку ми отримали з початку повномасштабного вторгнення росії», - сказав Сергій Марченко.

Він додав, що за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 млрд доларів США. Ці кошти стали критично значимими для підтримки економічної та фінансової стабільності країни.