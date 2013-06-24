Україна отримає від європейських партнерів 22,6 млн євро на забезпечення ядерної безпеки, вдосконалення радіаційного захисту та поводження з радіоактивними відходами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідний проект Угоди про внесок 2024/2025 погодили у рамках засідання Наглядової ради із впровадження в Україні Інструменту співробітництва з ядерної безпеки.

Зазначене засідання провела сьогодні Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук спільно з директором з питань ядерної енергетики, безпеки та ITER Генерального директорату з питань енергетики Європейської Комісії Яном Панеком та керівником сектору ядерна безпека, GD INTPА Єврокомісії Інте Стокманном. У заході взяли участь - представники Міністерства енергетики та Міністерства охорони здоров’я України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної інспекції ядерного регулювання України, АТ “НАЕК “Енергоатом, Українського науково-технологічного центру, Представництва Європейського Союзу в Україні, DSA (Норвегія), Спільного офісу підтримки Управління Інструментом з ядерної безпеки в Україні.

Обговорили поточні і майбутні потреби, а також стан виконання проектів міжнародної технічної допомоги у сфері ядерної безпеки.

Зокрема, у рамках погодженої Угоди про внесок передбачено фінансування низки важливих для України проектів. Серед них:

забезпечення резервного енергопостачання для безперебійної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, а також будівництво необхідної інфраструктури для належного захоронення радіоактивних відходів;

створення системи раннього виявлення лісових пожеж в зоні відчуження;

облаштування сучасної аналітичної лабораторії для аналізу радіоактивних матеріалів в м. Чорнобиль. Така лабораторія стане частиною Чорнобильського наукового хабу, який надаватиме підтримку українським та міжнародним експертам в науково-дослідній діяльності в галузі ядерної безпеки;

відновлення функціонування автоматизованої системи радіаційного моніторингу зони відчуження, яка була пошкоджена росією під час окупації ЧАЕС;

створення національної Інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу всієї території України, та її інтеграції з Європейською платформою обміну радіологічними даними (EURDEP), Системою обміну терміновою радіологічною інформацією Європейського співтовариства (ECURIE), Міжнародною інформаційною системою радіаційного моніторингу (IRMIS), якою керує МАГАТЕ.

забезпечення персоналу підприємств зони відчуження належними сучасними умовами перевезення та проживання на території зони відчуження, а також засобами індивідуального захисту та дезактивації в аварійних ситуаціях;

сприяння гармонізації українського законодавства з нормами Євратома, як однієї з умов вступу України до ЄС тощо.

Всі заходи планується реалізувати упродовж 5 років.

“Вдячні представникам Європейської комісії та норвезьким партнерам за допомогу Україні та небайдужість до нагальних проблем як зони відчуження, так і інших важливих об’єктів. Протягом останніх років Єврокомісія значно розширила обсяг підтримки України в секторі поводження з РАВ та ядерної радіаційної безпеки. Це ресурси, які допомагають покрити широкий спектр наших потреб і проблемних питань. Наразі маємо напрацювання і розуміння щодо реалізації конкретних проектів з радіаційного моніторингу та контролю, аналізу безпеки, відновлення матеріально-технічної бази та різних систем і засобів для наших підпорядкованих підприємств в зоні відчуження та за її межами. Впевнена, що наша подальша співпраця буде плідною та дозволить втілити в життя все заплановане, а отже гарантувати та посилити радіаційну безпеку населенню Україну і світу в цілому”, - наголосила Світлана Гринчук.