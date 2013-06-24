Україна отримає від європейських партнерів 22,6 млн євро на забезпечення ядерної безпеки, вдосконалення радіаційного захисту та поводження з радіоактивними відходами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Відповідний проект Угоди про внесок 2024/2025 погодили у рамках засідання Наглядової ради із впровадження в Україні Інструменту співробітництва з ядерної безпеки.
Зазначене засідання провела сьогодні Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук спільно з директором з питань ядерної енергетики, безпеки та ITER Генерального директорату з питань енергетики Європейської Комісії Яном Панеком та керівником сектору ядерна безпека, GD INTPА Єврокомісії Інте Стокманном. У заході взяли участь - представники Міністерства енергетики та Міністерства охорони здоров’я України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної інспекції ядерного регулювання України, АТ “НАЕК “Енергоатом, Українського науково-технологічного центру, Представництва Європейського Союзу в Україні, DSA (Норвегія), Спільного офісу підтримки Управління Інструментом з ядерної безпеки в Україні.
Обговорили поточні і майбутні потреби, а також стан виконання проектів міжнародної технічної допомоги у сфері ядерної безпеки.
Зокрема, у рамках погодженої Угоди про внесок передбачено фінансування низки важливих для України проектів. Серед них:
- забезпечення резервного енергопостачання для безперебійної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, а також будівництво необхідної інфраструктури для належного захоронення радіоактивних відходів;
- створення системи раннього виявлення лісових пожеж в зоні відчуження;
- облаштування сучасної аналітичної лабораторії для аналізу радіоактивних матеріалів в м. Чорнобиль. Така лабораторія стане частиною Чорнобильського наукового хабу, який надаватиме підтримку українським та міжнародним експертам в науково-дослідній діяльності в галузі ядерної безпеки;
- відновлення функціонування автоматизованої системи радіаційного моніторингу зони відчуження, яка була пошкоджена росією під час окупації ЧАЕС;
- створення національної Інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу всієї території України, та її інтеграції з Європейською платформою обміну радіологічними даними (EURDEP), Системою обміну терміновою радіологічною інформацією Європейського співтовариства (ECURIE), Міжнародною інформаційною системою радіаційного моніторингу (IRMIS), якою керує МАГАТЕ.
- забезпечення персоналу підприємств зони відчуження належними сучасними умовами перевезення та проживання на території зони відчуження, а також засобами індивідуального захисту та дезактивації в аварійних ситуаціях;
- сприяння гармонізації українського законодавства з нормами Євратома, як однієї з умов вступу України до ЄС тощо.
Всі заходи планується реалізувати упродовж 5 років.
“Вдячні представникам Європейської комісії та норвезьким партнерам за допомогу Україні та небайдужість до нагальних проблем як зони відчуження, так і інших важливих об’єктів. Протягом останніх років Єврокомісія значно розширила обсяг підтримки України в секторі поводження з РАВ та ядерної радіаційної безпеки. Це ресурси, які допомагають покрити широкий спектр наших потреб і проблемних питань. Наразі маємо напрацювання і розуміння щодо реалізації конкретних проектів з радіаційного моніторингу та контролю, аналізу безпеки, відновлення матеріально-технічної бази та різних систем і засобів для наших підпорядкованих підприємств в зоні відчуження та за її межами. Впевнена, що наша подальша співпраця буде плідною та дозволить втілити в життя все заплановане, а отже гарантувати та посилити радіаційну безпеку населенню Україну і світу в цілому”, - наголосила Світлана Гринчук.