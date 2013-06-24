9 вересня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів передав Європейській комісії Звіт України в межах пакета розширення ЄС 2024 року. Документ обсягом майже 900 сторінок містить оновлену інформацію про державну політику на шляху до повноправного членства України в ЄС за період квітень — серпень 2024 року. Майже 140 державних установ було залучено до його підготовки.

Звіт містить докладну інформацію про прогрес виконання кожного заходу, передбаченого планом виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у межах пакета розширення Європейського Союзу 2023 року. Нагадаємо, в жовтні цього року очікують на новий звіт Європейської комісії щодо прогресу України в межах пакета розширення ЄС.

«Цей вичерпний звіт відображає велику роботу державних інституції та відомств у царині реформ, адаптації українського законодавства до права ЄС. Ця інформація допоможе Єврокомісії проаналізувати, де Україна є станом на зараз. Ми ретельно підготувались, аби продемонструвати максимальну здатність України до швидких і якісних рішень та трансформацій на шляху до ЄС. Під моїм головуванням було проведено наради щодо виконання рекомендацій Єврокомісії, зокрема за участі представників ВРУ, судових органів, що засвідчили високий пріоритет євроінтеграції для всіх гілок влади», — прокоментувала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

«Цей звіт останній у 2024 році. Тому ми доклали істотних зусиль, щоб надати максимально детальну інформацію про імплементацію кожного заходу на виконання рекомендацій Європейської комісії. Оцінка прогресу України за кожною сферою, що буде міститися в пакеті розширення, разом зі звітами за підсумками двосторонніх зустрічей у межах офіційного скринінгу українського законодавства дасть змогу сформулювати комплексне бачення подальших кроків на шляху інтеграції з ЄС», — зазначив генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Цей звіт доповнить інформацію, надану в попередньому документі за період з 15 червня 2023 року по 31 березня 2024-го, який Україна вже передала Європейській комісії у квітні 2024 року.

Пакет розширення ЄС — стратегічний документ щодо політики розширення ЄС, який публікують щороку восени. Він містить звіт Європейської комісії з оцінкою прогресу, що досягли країни-кандидати та потенційні кандидати на членство. 2023 року Україну вперше було додано до пакета розширення, і наша країна бере повноцінну участь у його підготовці як країна-кандидат. У листопаді 2023 року було опубліковано перший звіт про прогрес України в межах пакета розширення ЄС, який містив рекомендації із приводу реформ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 9 лютого 2024 року ухвалив та затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в межах пакета розширення Європейського Союзу 2023 року.

Джерело: Міністерство юстиції