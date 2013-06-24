12 березня 2024 року Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо перехідного фінансування в рамках програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду. Документи підписали Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Андрій Пишний. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найближчим часом Україна зможе отримати 6 млрд євро для забезпечення поточних витрат державного бюджету до повноцінного запуску програми.

«Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року», - зазначила Юлія Свириденко.

Відповідно до регламенту Ukraine Facility, в рамках перехідного фінансування Україна може отримати до 1,5 млрд євро щомісяця до моменту остаточного затвердження Плану для Ukraine Facility. При цьому перехідне фінансування починає діяти з 31 грудня 2023 року. Відповідно підписання Меморандуму дозволить Україні вже у березні 2024 року залучити 4,5 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності. Наступні 1,5 млрд євро Україна зможе отримати у квітні 2024 року після виконання індикаторів для перехідного фінансування.

«Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024-2027 років. Наша плідна співпраця з європейськими інституціями продовжує сприяти посиленню макрофінансової стабільності України, подальшому економічному зростанню та наближенню до повноцінного членства в ЄС», - сказав Сергій Марченко.

Підтримка в рамках перехідного фінансування здійснюватиметься за виконання Україною індикаторів, передбачених у Плані на початок 2024 року. Так, Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо. Три з них вже були виконані, а саме:

Ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр.;

Вища рада правосуддя утворює відбіркову комісію з проведення конкурсу до служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та оголошує конкурс на посади її голови, заступників голови та дисциплінарних інспекторів;

Додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки, а саме:

Заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

Удосконалення протоколів інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Виконання зазначених індикаторів також відповідає умовам Меморандуму щодо дотримання принципів належного фінансового управління, включаючи антикорупційні заходи та покращення управління доходами. Фінансова допомога ЄС також обумовлена спільними цілями щодо підтримки демократичних принципів, верховенство права та прав людини. Це підкреслює комплексний характер підтримки, яка виходить за рамки фінансової допомоги.

Міністерство економіки України спільно з Європейською Комісією координуватиме моніторинг та звітність за укладеною Угодою.

«Затвердивши інструмент фінансової підтримки України, Європейський Союз вкотре продемонстрував відданість шляху до розширення та єдність у допомозі нашій країні. Це підтримає макрофінансову стабільність України, сприятиме економічному відновленню та євроінтеграції, а реформи, закріплені Планом для Ukraine Facility, стануть каталізатором цього процесу. Ми не плануємо звертати з цього шляху та викладатимемося на 100%, щоб отримати максимальний результат», – сказав Андрій Пишний.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, обсяг підтримки України від ЄС протягом 2024-2027 років складе 50 млрд євро, з яких 38,27 млрд євро буде спрямовано на підтримку державного бюджету.

План для Ukraine Facility – це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС. План не є загальною стратегією відновлення, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін з фокусом на макроекономічне зростання.

Підготовка Плану здійснюється Урядом за координації Міністерства економіки України у постійних консультаціях з представниками Європейської комісії, що забезпечило відповідність документа більшості вимог затвердженого регламенту на етапі попередньої підготовки.

Окрім того, до створення Плану були активно залучені представники бізнесу, громадських організацій, парламенту, а також представники регіонів. Київська школа економіки здійснює аналітичну та організаційну підтримку при розробці документа за підтримки UK International Development від уряду Великої Британії.