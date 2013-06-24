Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації. Учасники події обговорили важливі для підприємців питання – збалансування фіскальної політики держави, прозоре регулювання торгівлі, харчової та фармацевтичної продукції, необхідність оновлення трудового законодавства. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Тримаємо курс на зменшення державного сектору шляхом залучення приватних інвесторів та відкритої приватизації. Проводимо і вдосконалюємо корпоративну реформу. Зокрема, працюємо над тим, аби урядовий Номінаційний комітет працював ефективніше. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які активно долучені до його роботи», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зараз Міністерство економіки готує до запуску низку проектів, які мають високий економічний мультиплікатор та соціальне значення. Вони є пріоритетами Уряду та команди Президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, планується реалізація наступних ініціатив:

термомодернізація будівель;

доступна іпотека під чесні 5%;

проект зрошення земель на Півдні України, що допоможе посилити їхню родючість та зміцнити експортний потенціал держави;

проект «Машинобудування: кредитування та лізинг 5%». Держава стимулюватиме українське судно-, машинобудування шляхом довгого лізингу.

«Нарощування експорту залишається пріоритетом. У першу чергу, через регіон Пан-Євро-Мед і цьому сприятиме укладена нещодавно угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Також важливо передбачити доступ бізнесу до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство. Для цього вже є зафіксоване фінансування у Державному бюджеті», - наголосила Юлія Свириденко.

Ці заходи та проекти стимулюють попит на стратегічно важливі галузі економіки, покращують інвестиційний клімат та спрямовані на покращення добробуту громадян.

Як повідомлялось, економіка України демонструє тенденцію до стабільного зростання. 2021 рік показав ріст ВВП на рівні 3,2%. Також наша країна має найвищий доларовий ВВП за всю історію України – майже 200 мільярдів доларів.