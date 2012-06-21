Соціальні питання завжди залишатимуться серед пріоритетів діяльності уряду. Особливо у такий нелегкий час, коли соціально вразливі верстви населення особливо цього потребують. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 1 квітня під час засідання уряду.
Саме тому уряд своєю постановою підтримав розпорядження Президента про утворення делегації України для участі в перемовинах з Європейським Банком Реконструкції і Розвитку щодо укладення угоди про позику для додаткового фінансування проєкту модернізації системи соціальної підтримки населення України.
Доповідач з цього питання, міністр соціальної політики Марина Лазебна, зокрема, повідомила, що планується отримати позику у розмірі 150 мільйонів гривень, які буде спрямовано до Спеціального фонду державного бюджету і згодом – на підвищення соціальних виплат. І 50 мільйонів з них планують залучити на підтримку соціально вразливих верств населення саме під час подолання пандемії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»