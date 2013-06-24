Україна може вступити до Європейського Союзу раніше 2030 року, наша держава вже інтегрована в ЄС у багатьох секторах. Про це заявила Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина, виступаючи на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine, передає пресцентр Урядовий портал.

Коментуючи слова Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Україна може стати членом Євросоюзу раніше 2030 року, Віце-премʼєр-міністр зауважила, що термін реалізації усіх майбутніх зобовʼязань, щодо яких Україна не заявляла або не буде заявляти перехідних періодів, – 2027 рік.

«Це ціль абсолютно реалістична. Ми в багатьох секторах вже інтегровані в Європейський Союз, зокрема у сфері телекомунікаційних послуг, енергетичних ринків, маємо торговельну, транспортну, митну лібералізацію. Так, є спірні питання, але також є дуже високий рівень інтеграції на даному етапі», – зазначила Ольга Стефанішина.

Говорячи про поточний етап переговорного процесу, урядовиця повідомила про завершення Україною офіційного скринінгу відповідності законодавства до права ЄС в межах Кластера 2 «Внутрішній ринок».

«Через 6 тижнів, Європейська Комісія опублікує звіт про те, яку Україну вона бачить у Внутрішньому ринку Європейського Союзу. Це – найважливіший етап переговорів, який дає нам розуміння, де ми є, як нас бачить Європейський Союз, та які завдання маємо виконати на цьому шляху в подальшому», – розповіла Віце-премʼєр-міністр.

Вона наголосила на тому, що сьогодні – найкращий час для розвитку спроможностей українського бізнесу на території Європейського Союзу, та застерегла: навіть за умови виконання Україною всіх зобовʼязань для повного відкриття Внутрішнього ринку, це не означає автоматичний доступ до цього ринку українських компаній.

«Коли мова буде йти про фактичну інтеграцію у Внутрішній ринок, найважливіше, аби найбільші гравці українського ринку мали можливість ще до членства України в ЄС або до завершення переговорів розгорнути свої спроможності на території Євросоюзу», – додала Ольга Стефанішина.

Також в межах панельної дискусії обговорили: кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України; діалог з ЄС щодо європейського екологічного мита CBAM; торговельні відносини Євросоюзу та Сполучених Штатів; очікування від реформ всередині самого ЄС.