Уряд ухвалив зміни до постанови № 1340 — це допоможе розгорнути пілотний проєкт із впровадження 5G в першому українському місті, запровадити нові стандарти сучасних технологій зв’язку та наблизити законодавство України до норм ЄС.

Запуск 5G на всій території країни поки що неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років проводитимуть тестове використання обладнання та перевірятимуть сумісність мереж 5G з військовим обладнанням. Це важливий крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року.

Окрім впровадження 5G, постановою передбачено використання частоти 2100 МГц не тільки для 3G, а й для інших технологій, таких як 2G або 4G. Це дасть більше гнучкості для операторів. А припинення використання частот 694—862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

Нині 5G функціонує вже в понад 90 країнах світу. Європейський Союз планує забезпечити цією технологією всі міста та головні дороги до 2025 року. Україна адаптує правила розподілу радіочастот, щоб вони відповідали європейським нормам задля подальшої євроінтеграції.

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях, а також є безпечною для людей. Вона дасть змогу автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів. Розвиток електронних комунікацій був та залишається одним із пріоритетів для Мінцифри.Працюємо, щоб навіть під час війнипокращувати якість українського зв’язку до нового рівня, повідомляє Мінцифри.