У 2025 році Уряд планує запуск Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 3 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

Очільник Уряду зазначив, що такий інструмент покращить контроль за якістю послуг і створить ефективний інструмент взаємодії між споживачами, постачальниками та державою. Загалом, за словами Дениса Шмигаля, цього року планується впровадження ще більше нових цифрових проектів. Буде продовжена робота Уряду і на шляху євроінтеграції.

“Маємо завершити процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Вже найближчим часом плануємо відкриття перемовин за переговорними кластерами. Одночасно будемо поглиблювати секторальну інтеграцію з Європейським Союзом та поступово інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС”, — повідомив Прем'єр-міністр.

Він також наголосив, що буде докладено усіх зусиль для продовження “економічного” і “транспортного” безвізів, а також посилено роботу щодо “промислового” та “роумінгового” безвізів.

“Маємо також активізувати роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців додому. Міністерство єдності має цього року представити відповідні напрацювання”, - зазначив Денис Шмигаль.