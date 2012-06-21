13 липня віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський провів офіційну зустріч з головою Технічної дослідної ради Турецької Республіки (ТЮБІТАК) паном Хасаном Мандалом.

Сторони обговорили важливі питання науково-технічного співробітництва між Україною та Турецькою Республікою. Особливу увагу приділили обговоренню реалізації домовленостей, досягнутих у ході зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком 29 листопада 2020 року в м. Стамбул, а також під час 10-го та 11-го засідань Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Віце-прем’єр-міністр України наголосив, що сторони вже достатньо вивчили можливості одне одного, тож слід переходити до конкретних угод. Олег Уруський, зокрема, поінформував свого візаві про завершення розробки Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.

«Цей документ містить багато проектів, до реалізації яких можуть приєднатися і наші турецькі партнери», – зазначив очільник Мінстратегпрому.

Голова Технічної дослідної ради пан Хасан Мандал, зі свого боку, повідомив, що Турецька Республіка зацікавлена у співпраці з Україною в космічній та оборонно-промисловій галузях, а також висловив переконання, що Україна й Туреччина разом можуть досягнути успіху як стратегічні партнери.

Віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський запросив представників ТЮБІТАК взяти участь у Міжнародному оборонно-інвестиційному форумі, який відбудеться в серпні-місяці в рамках святкування 30-річчя незалежності України.

За словами очільника Мінстратегпрому, нинішній візит Голови Технічної дослідної ради Турецької Республіки (ТЮБІТАК) пана Хасана Мандала до України активізує взаємовигідну співпрацю між державами в науково-технічній сфері.

«Уже зараз маємо з Туреччиною успішні спільні проекти», – уточнив Олег Уруський.

Посадовець наголосив, що уряд України підтримує всі цілеспрямовані дії й проекти, направлені на поглиблення співпраці між країнами.