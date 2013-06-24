Українська делегація на чолі з Міністром енергетики Германом Галущенком провела у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ зустріч з представниками компаній цивільної атомної промисловості США. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго подякував американським компаніям за підтримку українського енергосектору у процесі відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури, а також за готовність до подальшої співпраці.

Герман Галущенко наголосив, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє атомної енергетики, адже у разі будь-якого інциденту на окупованій росіянами ЗАЕС наслідки ядерної катастрофи може відчути увесь світ, а це своєю чергою поставить під сумнів подальші інвестиції у галузь.

Очільник Міненерго зазначив, що Україна активно співпрацює з компаніями із США в енергетиці, зокрема ядерній сфері. Нещодавно компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом» було розроблено новий вид палива для ректорів ВВЕР-440. Раніше реактори такого типу могли працювати лише на паливі російського виробництва.

«Попри війну нам вдається робити такі кроки, які ставлять крапку на російській монополії на ринку. росія порушила всі базові принципи ядерної і радіаційної безпеки, і вона просто не може бути присутньою на світових ринках. Світ може і мусить жити без російських ядерних технологій», - переконаний Герман Галущенко.

Українська сторона також зацікавлена у співпраці з американськими компаніями у налагодженні в Україні виробництва технології малих модульних реакторів.