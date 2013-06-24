Уряд під час засідання 4 жовтня затвердив два документи, якими ініціює приєднання України до Комітету цифрової політики, а також до Комітету регуляторної політики ОЕСР. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Це відкриє нам доступ до інформації та партнерства, які найбільш успішні країни світу впроваджують ефективні рішення в цих сферах», — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що Організація економічного співробітництва та розвитку — це клуб успішних держав, який допомагає нашій країні впроваджувати найкращі практики державного управління та ефективні зміни.