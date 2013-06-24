У Берліні відбувся Глобальний саміт з питань інвалідності 2025 (Global Disability Summit 2025), мета якого — активізувати зусилля для просування прав людей з інвалідністю та забезпечення інклюзії по всьому світу. Про досвід України у цьому напрямі під час заходу розповів заступник Міністра соціальної політики України Володимир Василенко, передає пресцентр Урядовий портал.

Учасники третього Глобального саміту GDC зосередилися на обговоренні залучення до активного соціального життя людей з інвалідністю, яких налічується понад 1,3 мільярда, а також на зміцненні міжнародного співробітництва. Враховуючи напрацювання попередніх двох самітів, які відбулися у 2018 та 2022 роках, GDC25 орієнтується на розширенні вже досягнутих результатів. Організатори визначили 7 ключових повідомлень, серед яких принцип «нічого для нас без нас», що підкреслює важливість участі людей з інвалідністю у процесах ухвалення рішень.

У межах саміту учасники з різних країн, серед яких урядовці та представники організацій людей з інвалідністю, обговорювали успішні практики та виклики, з якими стикаються під час реалізації різноманітних ініціатив. Однією з тем дискусії стали перспективи подолання цифрового розриву та нових можливостей для людей з інвалідністю в доступі до е-сервісів.

«Україна послідовно розширює програми підтримки людей з інвалідністю, впроваджуючи цифрові рішення та розвиваючи систему реабілітації. Ми зосереджуємося на цифровізації не лише через швидкість і зручність, а й тому, що в умовах повномасштабної війни це питання безпеки. Завдяки цьому прагнемо створити більш ефективну і доступну соціальну інфраструктуру, що відповідає потребам, зокрема, людей з інвалідністю», — сказав заступник Міністра соціальної політики України Володимир Василенко.

Заступник Міністра розповів, що в Україні працює Соціальний портал Мінсоцполітики — soc.gov.ua, на якому можна подавати онлайн-заяви на отримання соціальних послуг. Наприклад, люди з інвалідністю можуть обрати та заявити про потребу в таких базових соціальних послугах, як-от:

фізичний супровід осіб з інвалідністю;

супровід дитини з інвалідністю під час інклюзивного навчання;

переклад жестовою мовою;

транспортні послуги;

підтримане проживання;

догляд вдома;

персональний асистент;

соціальна реабілітація.

Цей перелік невичерпний — на порталі станом на зараз доступно 37 соціальних послуг. Крім того, з початку 2025 року люди з інвалідністю можуть швидше отримувати протези та інші засоби реабілітації. Щоб розібратися з державною програмою підтримки, Мінсоцполітики спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили спеціальну онлайн-платформу — protez.msp.gov.ua.

Володимир Василенко додав, що зараз триває розробка нових програм для людей з інвалідністю, водночас переосмислюються процеси для більшої ефективності та доступності соціальних сервісів.

Нагадаємо, що безбар’єрність сталаоднією із нових цінностей суспільства для 87 % українців — результати дослідження презентували під час засідання Ради безбар’єрності у березні 2025-го.

Довідково

Глобальний саміт з питань інвалідності 2025 (GDC) започаткований у 2017 році з метою зібрати стейкхолдерів на усіх рівнях, які поділяють спільну мету та бачення розвитку інклюзивного суспільства. Це не лише дводенна подія, яку проводять кожні три роки, а механізм, що охоплює безперервну адвокацію та мобілізацію руху за права людей з інвалідністю, а також є платформою для обміну досвідом та найкращими практиками між державами та організаціями людей з інвалідністю.

Третій Глобальний саміт (GDC25) приймали Міжнародний альянс з питань інвалідності (IDA), уряд Німеччини та уряд Йорданії.