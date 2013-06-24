Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора відвідав штаб-квартиру НАТО, де привітав Альянс із 75-річчям заснування.

Під час преспідходу до представників міжнародних ЗМІ глава МЗС України закликав союзників негайно надати Україні додаткові батареї систем ППО Patriot для протидії повітряному терору росії. Він нагадав, що повітряний терор росії не зупиняється ні на мить, а тому важливо його зупинити якомога швидше.

Міністр закордонних справ наголосив, що надання Україні додаткових систем Patriot дасть змогу захистити не лише повітряний простір нашої країни, а й зробить небо НАТО безпечнішим.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого розблокування американської фінансової допомоги Україні та позиції спікера Палати представників США Майка Джонсона, Дмитро Кулеба зазначив, що нещодавно Президент Зеленський та спікер Джонсон провели ґрунтовну розмову в цьому контексті. За його словами, останні публічні коментарі спікера Джонсона щодо цього питання оптимістичні. Україна чекає від союзників реальних кроків. Міністр висловив упевненість, що американська допомога надійде у всякому разі, повідомляє МЗС.