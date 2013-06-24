Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни, розв’язаної Російською Федерацією.

Таку оцінку висловила в четвер у Вашингтоні у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

«Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України – ред.) в розмірі $42 мільярди на цей рік», - повідомила глава Фонду.

Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається твердою.

«Мені було дуже приємно почути вчора заяви під час круглого столу щодо України, що підтримка України залишається стабільною, вона є твердою», - підкреслила Георгієва.

Водночас вона наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити російську війну.

«Війна насамперед це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них», - наголосила директор-розпорядниця МВФ.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.

Додамо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар.

Так, у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що держборг України в 2024 році сягне 94%. Цей прогноз є дещо меншим порівняно з жовтневим випуском «Фінансового монітору» – тоді очікувалося, що держборг зросте до 98,6% у 2024 році.

Джерело: Укрінформ