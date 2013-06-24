Україна повернула з російського полону 215 людей, серед яких 124 офіцери. Про це Президентові Володимиру Зеленському доповів керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак під час прямого включення зі звільненими захисниками.

Зокрема, звільнено 108 бійців полку «Азов» та інших формувань Національної гвардії України, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, територіальної оборони ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.

«Серед звільнених – командир «Азова», Герой України Денис Прокопенко («Редіс»), Сергій Волинський («Волина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар («Азов»), Олег Хоменко («Азов»), Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також повертається Катерина Поліщук («Пташка»)», – повідомив Андрій Єрмак.

Звільнені й захисниці Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

«Це найпотужніший результат у питанні звільнення полонених за весь час повномасштабного вторгнення», – констатував керівник Офісу Президента.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк, заступник начальника Головного управління розвідки Дмитро Усов та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустріли 200 звільнених українців.

«Безпосередньо ми сьогодні обміняли 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах», – заявив Василь Малюк.

Він зазначив, що під час роботи над справами Віктора Медведчука було знешкоджено низку агентурних мереж, затримано державних зрадників та здобуто велику кількість інформації, яка використовується у контррозвідувальних заходах.

Крім того, ще п’ятеро громадян були звільнені шляхом обміну на 55 російських полонених.

Майже всі звільнені вже на території України, окрім п’ятьох командирів «Азова», які, згідно з домовленостями, досягнутими раніше з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями захисту. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поряд із п’ятьма «азовцями».

«Вітаю вас, наших хлопців, наших героїв, із поверненням. Радий бачити кожного після того, як ми були тільки на телефонному зв’язку. Надзвичайно пишаємося тим, що ви зробили для нашої держави. Пишаємося кожним із вас», – сказав Володимир Зеленський під час відеовключення зі звільненими захисниками «Азовсталі».

Глава держави зазначив, що нині в Туреччині вони в безпеці, а наступний крок – це їхнє повернення на батьківщину.

«Слава Україні! Пане Президенте, у нас все добре, стан здоров’я задовільний. Дякую вам і всій команді», – сказав командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

Бійці висловили подяку команді та українському народові від імені всіх захисників «Азовсталі».

Кирило Буданов доповів Главі держави про завершення чергового етапу обміну військовополоненими й запевнив, що робота зі звільнення всіх українських громадян триває.

Крім того, на прохання міжнародних партнерів Україна домоглася звільнення десяти іноземців – захисників України, громадян п’яти держав-партнерів. Визволених захисників-іноземців 21 вересня доправили в Саудівську Аравію. З ними перебуває голова Фонду державного майна Рустем Умеров.

«Це надзвичайний успіх, і я вдячний усім причетним до цієї операції – усім, хто провів цю титанічну роботу. Щиро вітаю наших героїв з поверненням додому. Ми надамо їм усю необхідну допомогу – медичну, соціальну та будь-яку іншу. Працюємо далі над звільненням усіх наших громадян, яких окупанти утримують у полоні», – сказав Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський зазначив, що цю операцію зі звільнення готували довго й старанно. Він висловив подяку Президенту Туреччини, а також усім, хто займався цим питанням з українського боку, зокрема керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, начальнику ГУР Кирилу Буданову, керівнику СБУ Василю Малюку, голові ФДМУ Рустему Умерову, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, а також Дмитру Усову та Дмитру Лубінцю.

«Дякую вам, хлопці. Я вважаю, що це справді велика перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. А головне – для родин наших захисників, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що, згідно з наявною в нього інформацією, багато полонених були приречені на смертну кару, тож звільнення врятувало їм життя.

Глава держави також наголосив, що Україна пам’ятає про всіх своїх громадян і намагатиметься врятувати кожного українця.

«Ми зробимо все, щоб урятувати всіх, хто перебуває в російському полоні. Ми цінуємо кожне життя! Цим ми відрізняємося від ворога», – зазначив Президент.