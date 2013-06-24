Росія повинна понести відповідальність за воєнні злочини, які вона чинить на території України. Сьогодні українська система правосуддя вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити належне покарання за заподіяну шкоду від рф. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку на цьому шляху. Україна цінує резолюції ПАРЄ щодо заклику до держав-членів і спостерігачів організації терміново створити спеціальний Міжнародний кримінальний трибунал, який має отримати мандат на розслідування та судове переслідування злочину агресії, скоєного політичним і військовим керівництвом рф. Про це заявила заступник Міністра юстиції України Ірина Мудра під час зустрічі з президентом ПАРЄ паном Тіні Коксом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також вона зазначила, що Україною, Литвою та Польщею вже створена Спільна група з розслідування воєнних злочинів рф, нещодавно ця група була розширена до 6 країн: Естонія, Латвія та Словаччина також приєдналися до групи.

«Злочин агресії проти України не повинен залишатися безкарним. Але для нас важливо не лише притягнути агресора до відповідальності, а й домогтися відшкодування всіх збитків, завданих агресором. З цією метою українська влада також працює над розробкою міжнародно-правового механізму відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок військової агресії росії. Такий механізм передбачає створення спеціальної Комісії з міжнародних позовів, яка розглядатиме позови про відшкодування збитків як фізичних осіб, підприємств, так і України як держави. Наші партнери виявили зацікавлення в створенні спеціальної Комісії, про що був розпочатий відповідний діалог. Сторони домовилися продовжити обговорення питання його відпрацювання для швидкого та ефективного застосування», - повідомила заступник Міністра.

За її словами, Україна пропонує багатосторонню міжнародну угоду, яка б запровадила цей механізм. Механізм буде складатися з трьох основних компонентів:

Комісії;

фонду, який би зберігав/збирав російські активи для виконання рішень Комісії;

засобів виконання рішень про компенсацію.

Очікується, що Комісія матиме юрисдикцію для розгляду позовів різних категорій як в залежності від позивача (фізичних, юридичних осіб або держави), так і предмету позовів, наприклад, про тілесні ушкодження, економічні збитки, шкоду навколишньому середовищу тощо. До різних позовів можуть застосовуватися різні процесуальні правила.

Планується, що фонд буде фінансуватися шляхом: (i) активів росії та пов’язаних з нею юридичних і фізичних осіб, які заморожені/арештовані державами-учасницями, та/або (ii) прямими внесками росії.

«Сподіваємося на підтримку в цьому питанні наших міжнародних партнерів, особливо Ради Європи. Прийняття РЄ та ПАРЄ резолюцій, що стосуються порушення росією міжнародного права, сприяння та забезпечення всеосяжної системи відповідальності за агресивну війну проти України через створення Комісії - може стати каталізатором притягнення росії до відповідальності», - наголосила Ірина Мудра.