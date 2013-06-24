Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів ініціювало спільне обговорення міжнародного досвіду щодо зменшення викидів метану нафтогазовими підприємствами у ланцюгах постачання природного газу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Планування подальших кроків з реалізації кліматичної політики України відбулось у межах ініціативи «Global Methane Pledge» за участю провідних експертів та представників Уряду. Захід організований за підтримки Dixi Group.

Експерти проаналізували підходи Казахстану, які включають геомапування та оцінку фактичних обсягів викидів метану, модернізацію об’єктів, скринінговий аналіз та розробку дорожньої карти скорочення обсягів викидів.

«Україна виконує міжнародні зобов’язання попри війну. Ми активно працюємо над скороченням викидів парникових газів, зокрема і метану, та шукаємо оптимальні шляхи для досягнення цієї мети. Зауважу, що задля досягнення національних цілей Міндовкілля залучає всі дотичні сторони: експертів, бізнес, громадськість. Професійна дискусія, спільне вивчення міжнародного досвіду та залучення міжнародної підтримки обов’язково дасть очікуваний результат», - зазначила заступник Міністра Вікторія Киреєва.

Також Вікторія Киреєва акцентувала на необхідності застосування комплексного підходу до оцінки потенціалу скорочення викидів метану в Україні. Він має охоплювати всі сфери господарської діяльності, що спричиняють найбільші викиди метану - нафтогазовий сектор, вуглевидобуток, сільське господарство та управління відходами.

Довідково

Метан є другим за потужністю впливу парниковим газом після вуглекислого, що значно впливає на глобальне потепління. Здатність метану затримувати тепло в атмосфері вища за вуглекислий газ.

У 100-річному періоді метан має в 28 разів більший потенціал глобального потепління ніж вуглекислий газ, і у 84 рази потужніший у 20-ти річному періоді.