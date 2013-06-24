Українська делегація на чолі із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки України Юлією Свириденко представила японському агентству із міжнародного співробітництва (JICA) пріоритетні проекти для фінансування у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Юлія Свириденко також подякувала JICA за всю надану підтримку від початку повномасштабного вторгнення.

«Вклад JICA у відновлення і економічну стійкість України важко переоцінити. Надана за весь час підтримка від агенції для України вже сягнула 1,5 мільярда доларів. Це підтримка енергетичних спроможностей України, соціального сектору, економічних проектів, гуманітарного розмінування. Зокрема, на розмінування Японія виділила через JICA вже понад 70 мільйонів, які були спрямовані на закупівлю машин для розмінування та обладнання», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України.

Під час зустрічі українська делегація представила проекти у сферах фінансів, інфраструктури, енергетики, сільського господарства, гуманітарного розмінування, захисту довкілля, охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, діджиталізації та розвитку промисловості.

«Одна із ключових тем обговорення — саме розвиток промисловості. Ми закликали Японське агентство з міжнародного співробітництва підтримати проєкти із посилення промислової співпраці, створення спільних підприємств, постачання обладнання і запчастин і відновлення зруйнованих промислових потужностей», — зазначила Юлія Свириденко.

Ще одним пріоритетним напрямком стала енергетика. Українська делегація закликала до постачання енергетичного обладнання для розподіленої генерації, сонячних електростанцій для критичної інфраструктури, попросила сприяння у придбанні спецтехніки та обладнання для «Укргідроенерго» та «Укренерго» та техніки для розчищення завалів і відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

За словами Юлії Свириденко, Японія має просунуті технології енергоефективного обладнання із високим коефіцієнтом корисної дії, тому досвід цієї країни може сприяти відновленню енергетичних спроможностей.

Також Міністр економіки подякувала Японії за бюджетну підтримку й висловила сподівання, що Україна залишатиметься у пріоритетах Японії у 2025 році. Крім того, закликала JICA долучатися до фінансування інвестиційних проектів, консолідованих в Єдиному портфелі публічних інвестиційних проектів.

«Ми закликали японських партнерів підтримати фінансування публічних проектів у сферах охорони здоров’я, освіти, соціальній сфері. Для приватних проектів — закликали Японію підтримати створення Project Preparation Facility, яке допомагатиме бізнесу готувати якісні проекти. Крім того, ми сподіваємось на підтримку Японії у питанні покриття бюджетного дефіциту. Вітаємо запевнення партнерів щодо підтримки України через механізм G7 ERA. JICA братиме участь в імплементації цього механізму», — сказала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, JICA — це японське агентство міжнародного співробітництва, яке діє в межах урядової програми «Офіційна допомога розвитку» (ОДР). Агенція надає технічну допомогу, виділяє пільгові позики для підтримки бюджету та має інструмент грантової (безоплатної) допомоги.

ERA — механізм, створений країнами G7, що дозволить використовувати доходи від заморожених суверенних активів Росії для покриття основної суми позики, відсотків та інших витрат, пов'язаних із кредитами, залученими від партнерів у межах ініціативи. ERA передбачає виділення до $50 млрд із подальшим погашенням доходами від знерухомлених російських активів.