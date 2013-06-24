Україна демонструє незмінну відданість кліматичним цілям та продовжує реалізацію екологічних ініціатив. Заступник Міністра економіки Андрій Телюпа взяв участь у серії заходів Міжнародної кліматичної конференції ООН COP29, що проходить в Баку з 11 по 22 листопада 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На панельній дискусії «Нереалізований потенціал: місце справедливої трансформації в НПЕК» заступник Міністра економіки представив український Національний план з енергетики та клімату (НПЕК), розроблений та затверджений у рекордно короткі терміни — менше ніж за рік. План містить 140 конкретних заходів та встановлює амбітні цілі: скорочення викидів парникових газів на 65% до 2030 року у порівнянні з 1990 роком та досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії в загальному енергоспоживанні.

Під час заходу «Як створити українське економічне та кліматичне диво» Андрій Телюпа презентував масштабний інвестиційний портфель, розроблений для втілення цілей НПЕК. Він включає 260 проектів на суму близько 50 млрд доларів та 140 проектів державних інвестицій вартістю 28 млрд доларів. На підтримку впровадження плану створено інституційну структуру: Офіс зеленого переходу при Мінекономіки та міжвідомчу робочу групу. Планується, що перші пілотні проекти будуть представлені на Конференції з відновлення України у 2025 році.

На форумі «Розбудова спроможності енергетичного та кліматичного моделювання в Україні» особлива увага була приділена важливості надійного моделювання для успішного впровадження НПЕК та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Відзначено ключову роль новоствореного Офісу зеленого переходу у розробці галузевих шляхів декарбонізації, починаючи з цементної промисловості та сільського господарства, та наголошено на необхідності узгодження секторального аналізу з загальноекономічним моделюванням.

Також в межах COP29 у павільйоні ЮНІДО відбулось обговорення ролі циркулярної економіки у досягненні кліматичних цілей. Заступник Міністра економіки наголосив, що Уряд України налаштований відбудовувати країну за принципом «build back better» («відбудувати краще»), і тому ставить циркулярну економіку та ресурсоефективність у центр своєї стратегії промислового розвитку. Це передбачає перехід від лінійних моделей виробництва та споживання до циркулярних, що не лише зменшує споживання ресурсів, відходи та забруднення, але й сприяє інклюзивному та сталому промисловому розвитку.

Довідково

COP29 (Conference of Parties – Конференція сторін) – це найбільший та найвпливовіший щорічний міжнародний кліматичний форум. В його межах представники 198 сторін-учасниць (197 країн та Європейський Союз) оцінюють глобальні зусилля з виконання Паризької угоди та узгоджують подальші кроки для обмеження глобального потепління.