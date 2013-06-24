Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ірина Постоловська взяли участь у зустрічах міністрів з питань зайнятості та соціальної політики та з питань рівності ЄС (EPSCO), які відбулися у Польщі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час виступу Міністр соціальної політики зосередила увагу на тому, як повномасштабна війна створює нові виклики для соціальної політики України, зокрема, міграційні. Ці процеси суттєво впливають на ринок праці — змінюється структура зайнятості, зростає потреба в перекваліфікації, адаптації соціальних послуг і створенні нових робочих місць у громадах.

“Майже 5 мільйонів українців за ці три роки виїхали за кордон у пошуках безпеки. Ще 4,6 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами. Щиро вдячна кожній країні, яка прихистила наших людей. Зараз ми фокусуємось на створенні умов для їхнього повернення додому. І тут особливо важлива співпраця з міжнародними партнерами — зокрема, над реінтеграційними рішеннями, які допоможуть людям налагодити життя після повернення», - зазначила Оксана Жолнович.

Міністр акцентувала увагу на тих інструментах підтримки, які вже діють в Україні. Серед них – субсидія на оренду житла для ВПО, фінансова підтримка на проживання, проект «Прихисток», який надає компенсацію за тимчасове розміщення ВПО у житлових приміщеннях громадян. Також є підтримка для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Окремий важливий напрямок – це формування спільнот підтримки у Центрах життєстійкості, а також розширення програми «Муніципальна няня», яку зроблено доступною і для дітей до 3-х років із сімей ВПО, що відповідно створює додаткові можливості для працевлаштування батьків.

Україна трансформує соціальну політику, переходячи від моделі екстреної грошової допомоги до людиноцентричного підходу, орієнтованого на потреби, стійкість та економічну незалежність громадян. У цьому контексті реалізуються наступні ключові напрями:

· Реформа та підвищення ефективності систем соціальної підтримки, з урахуванням потреб різних категорій населення.

· Реформа пенсійної системи та системи соціального страхування для забезпечення фінансової стабільності людей похилого віку та вразливих груп.

· Захист прав дітей та розвиток сімейних форм виховання.

· Цифровізація соціальних сервісів і спрощення процедур виплат, що підвищує прозорість та зручність для отримувачів допомоги.

· Розширення доступу до соціальних послуг.

· Розширення можливостей для залучення осіб з інвалідністю на ринок праці

· Підтримка активного довголіття, зокрема, через розвиток соціальних програм для людей літнього віку.

· Сприяння гендерній рівності та запобігання гендерно зумовленому насильству, домашньому насильству та торгівлі людьми.

Окрім інтенсивних пленарних засідань, програма заходу включала низку двосторонніх переговорів, неформальних зустрічей та експертних дискусій, що сприяли глибшому обміну досвідом та ідеями серед учасників.

У межах заходу Оксана Жолнович провела двосторонні зустрічі. Зокрема, поспілкувалася із віце-президентом Єврокомісії Роксаною Мінзату, Міністром праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна, Міністром Департаменту соціального захисту Ірландії Дара Калері, Міністром праці та соціальної політики Італії Мариною Ельвиною Кальдеронн, Федеральним міністром соціальної політики, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії Корінною Шуман, Державним секретарем Міністерства праці, пенсійного забезпечення, сім'ї та соціальної політики Хорватії Іваном Відішем, Державним секретарем Міністра соціального захисту Фінляндії Лаурою Ріссанен.

Серед основних тем зустрічей – функціонування та реформування пенсійних систем країн, підтримка родина з дітьми. Також сторони обговорювали програми, які зміцнюють згуртованість громад — як всередині країни, так і за кордоном. Говорили і про важливість підтримки вразливих категорій населення.

Ірина Постоловська провела двосторонню зустріч із Державним секретарем Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Республіки Польща Александрою Гаєвською.

Під час зустрічі було обговорено питання, пов’язані з перебуванням українських дітей у закладах інституційного догляду, які були евакуйовані до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Сторони підтвердили спільну відданість справі забезпечення кращого майбутнього для українських дітей, які вимушено перебувають за кордоном. У центрі взаємодії — забезпечення найкращих інтересів кожної дитини з урахуванням її індивідуальних потреб, відповідно до європейських стандартів і в тісному партнерстві з країнами ЄС.