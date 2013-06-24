Уже в липні Україна презентує партнерам із Коаліції шкільного харчування – а це понад 90 країн світу – кейс-стаді зі впровадження реформи. Це черговий крок у межах членства в об’єднанні, до якого наша країна долучиласяу 2023 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підготовку до заходу, а також подальшу реалізацію реформи як на регіональному, так і на національному рівні обговорили на нараді в Міністерстві охорони здоров’я за участі представників Міністерства освіти і науки та Офісу реформи шкільного харчування.

“Наша мета – забезпечити дітей збалансованою та безпечною їжею, сприяти формуванню здорових харчових звичок і підвищити загальний рівень здоров'я школярів. Втілення такого амбітного плану потребує залучення додаткових ресурсів. Але водночас ми маємо унікальний досвід реалізації реформи у час пандемії та повномасштабної війни. І ми готові ділитися найкращими практиками, рішеннями, які працюють, із партнерами з Коаліції шкільного харчування. Адже здоров’я, як і турбота, не мають кордонів, тож глобальна співпраця допоможе зробити дітей як в Україні, так і в усьому світі, здоровішими”, - зазначив

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Реформа в Україні має кілька важливих компонентів і попри війну зберігає сталий розвиток. Йдеться не лише про покращення, власне, їжі. А й про великі інфраструктурні зміни: підготовку нормативно-правової бази, реконструкцію приміщень та обладнання, облаштування пілотних фабрик-кухонь, навчання управлінців і кухарів, розроблення регіональних стратегічних планів, широку просвітницьку кампанію.

Реформа ініційована Першою леді України Оленою Зеленською у 2020 році. Торік Уряд ухвалив Стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року.