Російські військовослужбовці продовжують свідомо вчиняти усі можливі види насильства на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина під час публічного заходу «Захист і правосуддя для постраждалих від сексуального насильства: Створення цілісної та ефективної системи розслідування, документування та притягнення винних до відповідальності» 23 вересня, організованого спільно Офісом Віце-прем'єр-міністра та Офісом Генерального прокурора України в межах 77-ої Генасамблеї ООН.

Ольга Стефанішина зазначила, що не варто розглядати жахіття, які коять російські військовослужбовці в Україні, як окремі злочини окремих солдатів.

«У нас є записи їхніх розмов, які дозволяють побачити справжню картину подій, росіяни діють навмисно та системно, аби деморалізувати українців та змусити їх працювати в інтересах російських окупаційних військ», - сказала Віце-прем'єр-міністр.

Віце-прем'єр-міністр відзначила скоординовану роботу міністерств, міжнародних та громадських організацій для надання комплексної допомоги постраждалим. Вона зокрема повідомила, що за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення уже працюють три Центри допомоги врятованим - у Дніпрі, Запоріжжі та Львові; та підкреслила, що здобутий досвід буде використаний на всіх деокупованих територіях, зокрема у Києві - де найближчим часом відкриється наступний Центр.

Під час заходу було представлено План реалізації Рамкової програми співробітництва між Урядом України та ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом (далі – СНПК), підготовлений спільно фахівцями із міністерств, агенцій ООН, громадського сектору та правоохоронних органів.

«План спільних дій є основою формування злагодженої прозорої та ефективної системи протидії СНПК та надання комплексної допомоги постраждалим, що дозволить Уряду діяти більш ефективно та структуровано», - сказала Віце-прем'єр-міністр.

Звертаючись до іноземних партнерів, Ольга Стефанішина зазначила, що особливої уваги вимагає питання репарацій та компенсацій постраждалим та закликала спільно працювати над тим, аби росія заплатила фінансово за воєнні злочини, скоєні в Україні. «Важливо знайти шлях до конфіскації російських активів за кордоном, які, зокрема, можуть бути використані для допомоги постраждалим громадянам».

Ольга Стефанішина також зазначила, що частина постраждалих від насильства громадян, уже перебувають на території інших країн. Відтак, необхідно працювати разом для надання їм необхідної підтримки.

Участь у заході взяли Андрій Костін, Генеральний прокурор України, Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань гендерної політики, Праміла Паттен, спецпредставниця Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфліктів, іноземні експерти та правозахисники.

Нагадаємо, Рамкова програма співробітництва між Урядом України та ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству була підписана у травні Віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною та Спецпредставницею Генерального секретаря ООН Прамілою Паттен.