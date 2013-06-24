Міністерство економіки України представило перший інтегрований звіт щодо реалізації Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) на засіданні Консультативної групи високого рівня (HLAG), яке відбулося 16 квітня 2025 року. У зустрічі з міжнародними партнерами взяв участь заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході також взяли представники European Commission, Energy Community, аналітичного центру DiXi Group, Офісу зеленого переходу та інших стейкхолдерів. Модератором виступив президент COP24 Міхал Куртика.

Під час зустрічі було представлено зміст інтегрованого звіту та основні висновки щодо реалізації Плану, який Україна подала до Секретаріату Енергетичного співтовариства 15 березня 2025 року. Документ містить 20 додатків і відображає прогрес у впровадженні заходів Плану з урахуванням обмежень, пов’язаних із воєнним станом.

«Інтегрований звіт був поданий вчасно — 15 березня. Для нас це важливе досягнення, що демонструє спроможність системної взаємодії всіх дотичних відомств. Уряд завершує підготовку до запуску міжвідомчої робочої групи, перше засідання якої заплановано на травень», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Учасники обговорили виклики, з якими зіткнулися під час підготовки звіту, інституційний розвиток, потребу в залученні інвестицій, а також подальші кроки з реалізації НПЕК, зокрема його оновлення до кінця 2025 року.

Окрему увагу було приділено незалежному моніторингу, який провів аналітичний центр DiXi Group. У межах дослідження експерти розробили систему з 205 індикаторів, що дозволяє відстежувати реалізацію політик і заходів за п’ятьма ключовими напрямами: декарбонізація, енергоефективність, енергетична безпека, розвиток енергоринку та інновації. Для оцінки використовуються два зрізи: статус фактичного впровадження і ступінь прогресу для тих політик чи заходів, які ще в процесі імплементації.