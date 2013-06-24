Україна офіційно приєдналась до міжнародної системи ePhyto. Вже видано перший електронний фітосанітарний сертифікат. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука: «Відтепер Україна має офіційний статус країни, яка може обмінюватися електронними фітосанітарними сертифікатами за допомоги міжнародної системи ePhyto з 124 країнами світу, в тому числі США, Канада, країни ЄС, Океанія, країн Африки. І це завдяки роботі Держпродспоживслужби. Це відкриває нові перспективи для українських виробників, спрощує торговельні процедури та робить систему сертифікації більш прозорою та ефективною».

Впровадження ePhyto є важливим кроком для України, що підвищить довіру міжнародних партнерів і конкурентоспроможність української аграрної продукції, зокрема і збіжжя, та сприятиме її безперешкодному обігу на світовому ринку.

Використання ePhyto вирішує низку нагальних питань, а саме:

унеможливлення підробки фітосанітарних сертифікатів;

спрощення процедур в міжнародній торгівлі;

підвищення прозорості під час обміну сертифікатами між країнами;

активізація диверсифікації українського експорту;

попередження несанкціонованого імпорту продукції рослинного походження.

В Україні обмін електронними фітосанітарними сертифікатами здійснюється в системі Phytosanitary Inspection System (PHIS) з рішенням еPhyto, яка розроблена та впроваджена за сприяння проекту Global Alliance for Trade Facilitation (GIZ), проекту ЄС EU4SaferFood та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Інформуємо, що на виданих карантинних сертифікатах, фітосанітарних сертифікатах та фітосанітарних сертифікатах на реекспорт буде наявний QR-код, за яким можна перевірити автентичність документа.

Довідково

ePhyto – це міжнародна система, яка дозволяє обмінюватися фітосанітарними сертифікатами в електронному вигляді через спеціальну платформу ePhyto Hub. Ця платформа розроблена Міжнародною конвенцією із захисту рослин (IPPC), яка є частиною ФАО.

Україна стала 124 країною світу, яка впровадила ePhyto і приєдналася до ряду розвинених країн, які активно підтримують цифровізацію торгівлі на міжнародному рівні.