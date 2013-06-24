Україна пропонує державам-партнерам укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 28 червня.

Прем’єр-міністр підкреслив, що конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого, стане одним з кроків покарання агресора. За його словами, країни-партнери зможуть укласти такий міжнародний договір та запустити процедуру конфіскації російських активів.

«Мова йде про сотні мільярдів доларів. Будемо робити все можливе, аби ці заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на допомогу українцям та відбудову нашої держави після війни», — наголосив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду зауважив, що в Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України. Це питання у Вашингтоні два місяці тому обговорювали Прем’єр-міністр України та Віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.

Як відзначив Денис Шмигаль, Україна також пропонує створити Фонд, куди підуть близько 300 млрд доларів російських коштів. З цього Фонду, за його словами, виплачуватимуться компенсації та буде відбудовуватися наша держава після перемоги.

«Ми залишимо росії можливість самим сплатити репарації на користь України, але це навряд чи можливо. Тому ми підемо шляхом конфіскації їхніх активів та майна. Те саме стосується і конфіскації всіх російських активів в Україні. Все буде зроблено процедурно правильно, аби потім не виникало жодних питань у жодному міжнародному арбітражі», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль відзначив, що Україна продовжить переконувати партнерів, аби вони визнали росію державою-спонсором тероризму. А також працює над тим, аби агресора остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.

За словами Прем’єр-міністра, Уряд залучає до цієї надважливої роботи найкращих українських та світових юристів. Так, Кабінет Міністрів 28 червня вніс зміни до документа, що визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах.