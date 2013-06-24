Напередодні відбулася робоча зустріч першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького та представників Міндовкілля з Ісмо Тіайненем — генеральним директором з адміністрування та міжнародних справ Міністерства навколишнього середовища Фінляндії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі учасники обговорили потреби України та ідеї для спільного проекту з підтримки створення системи моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття, а саме:

можливості використання дистанційних методів зондування землі для організації моніторингу ландшафтів і біорізноманіття;

співпраці у створенні методології ведення моніторингу біорізноманіття в Україні;

визначення структури Центру моніторингу;

розробки програмного забезпечення для збору, накопичення та аналізу даних з біорізноманіття;

представлення досвіду Фінляндії щодо організації моніторингу відповідно до вимог ЄС.

«Маємо плідний результат нашої спільної роботи з Міністерством навколишнього середовища Фінляндії. Проект стосовно моніторингу біорізноманіття буде доопрацьований і поданий до Міністерства закордонних справ Фінляндії до кінця серпня 2024 року. Ми зміцнюємо зв’язки з європейськими спільнотами моніторингу біорізноманіття та платформами співпраці. Посилення міжнародної співпраці між Україною та Фінляндією — це обмін досвідом та можливість залучити фінансову, технічну та експертну допомогу у відновленні системи моніторингу вод та біорізноманіття в Україні у воєнний та післявоєнний періоди», — зазначив Олександр Краснолуцький.