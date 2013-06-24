Україна продовжує впевнено рухатися до членства в ЄС, приділяючи особливу увагу реформам у сфері правосуддя та захисту прав людини. Про це зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції Ольга Стефанішина під час презентації ключових висновків Тіньового звіту щодо переговорного розділу 23 «Судова влада та основоположні права». У своєму виступі вона підкреслила, що співпраця з громадянським суспільством є основою реформ, які наближають Україну до членства в ЄС. Тіньовий звіт, підготовлений консорціумом громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив, окреслює досягнення у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та захисту основоположних прав і свобод людини, а також визначає пріоритетні кроки на шляху до відповідності європейським стандартам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ольга Стефанішина підкреслила важливість співпраці державних інституцій з громадянським суспільством, наголосивши, що така взаємодія не тільки зміцнює державу, а й демонструє унікальність українського підходу до інтеграції в ЄС. «Взаємна мобілізація та співпраця вже дозволили досягти того, що ще кілька років тому здавалося неможливим, і ми досягли цього у часи повномасштабної війни», – зазначила Віце-прем’єр-міністр, додавши, що Європейська Комісія відзначила прогрес України у своїх звітах.

Урядовиця також звернула увагу на те, що Україна завершує скринінг на відповідність свого законодавства праву ЄС в межах фундаментального блоку реформ, закладаючи основу для наступних переговорів. Важливою частиною цих зусиль є підготовка дорожньої карти реформ, яка спрямована на утвердження верховенства права та захист прав людини. Ця дорожня карта не має обмеження у часі, а лише конкретні кількісні та якісні вимірювальні показники, і буде відкритою до завершення переговорів про майбутнє членство України в ЄС.

Крім того, Ольга Стефанішина наголосила, що необхідно посилити державні інституції, вживаючи безкомпромісні, рішучі та швидкі заходи щодо утвердження верховенства права, забезпечення правосуддя та боротьби з корупцією на всіх рівнях.

«Наша ціль – не тільки відкриття переговорів з ЄС, але і закріплення європейських принципів і цінностей на рівні законодавства, на рівні інституцій та на рівні нашого мислення», – додала посадовиця.