Міністр юстиції Денис Малюська виступив на Глобальному форумі ОЕСР з питань боротьби з корупцією та доброчесності 2024 (2024 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum - GACIF), який проходить у Парижі, Франція. Під час свого виступу він розповів про важливість боротьби з корупцією в Україні та кроки, які вже були здійснені. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, Міністр зазначив, що в умовах війни питання корупції стало екзистенційним. За його словами, Україна має бути максимально прозорою, щоб заслужити довіру партнерів, акумулювати ресурси на боротьбу з ворогом та повоєнну розбудову України. «Водночас ми досягли значного прогресу на шляху створення незалежних антикорупційних органів та готові і надалі втілювати міжнародні стандарти, аби стати кращими та бути серед провідних країн», - наголосив Денис Малюська.

«Унікальність ситуації, в якій знаходиться Україна, полягає в тому, що навіть під час війни ми продовжуємо здійснювати антикорупційні реформи та вдосконалювати нашу систему, щоб відповідати найкращим міжнародним стандартам», - зазначив очільник Мін’юсту.

Водночас він зазначив, що шлях, який пройшла Україна до створення дієвої антикорупційної структури, був доволі довгим. Міністерство юстиції України вперше зробило спробу налагодити регулярні контакти з робочою групою ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у 2009 році, коли український Парламент прийняв початкове рамкове законодавство щодо запобігання та протидії корупції. Однак справжнє впровадження реформ відбулося лише після Революції Гідності у 2014 році. Саме тоді Україна отримала значний поштовх та запит від громадянського суспільства на впровадження реформ.

«Україна створила антикорупційну систему, включаючи законодавство, яка забезпечує максимальну прозорість статків державних службовців і політиків… Ми, мабуть, одна з передових країн у плані прозорості системи декларування майна», - сказав Міністр, наголосивши, що сьогодні Україна має добре функціонуючу систему антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС).

Денис Малюська висловив сподівання, що вже незабаром Україна приєднається до роботи робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у якості її члена, успішно завершивши дворічний період підготовчих робіт і адаптації до мінімальних вимог Антикорупційної конвенції ОЕСР, необхідних для приєднання до робочої групи.

Довідково

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об’єднує 38 країн світу; 23 з 27 країн ЄС є членами Організації, а Європейська Комісія бере участь у діяльності ОЕСР як спостерігач. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.

Стандарти й практики ОЕСР беруться до уваги під час розробки політики ЄС в різних сферах, особливо в економіці, енергетиці, фінансах, освіті, регіональному розвитку, захисті навколишнього середовища. Розроблені ОЕСР звіти та інші матеріали, статистика використовуються МВФ, Світовим банком для оцінки стану справ в країнах, з якими вони співпрацюють.

ОЕСР є творцем загальноприйнятих стандартів у різних галузях. Через свою аналітику та експертизу вона робить Україну відкритішою, зрозумілішою та передбачуванішою для наших партнерів, привабливішою для інвестицій.

Крім того, ОЕСР — організація, що була співвиконавцем-адміністратором Плану Маршалла з відбудови Європи у 20 столітті, тому її досвід та можливості є цінними для повоєнної відбудови.