Кабінет Міністрів України затвердив на своєму засіданні рішення щодо ратифікації Угоди з Румунією про імплементацію Конвенції Еспо. По суті документ є фінальним внутрішньодержавним узгодженням Угоди про імплементацію Конвенції Еспо, що була підписана Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем та Міністром захисту навколишнього середовища, вод і лісів Румунії Барною Танчосом у Бухаресті 18 листопада 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Що це означає? Україна і далі виконувати своє «домашнє завдання» для виходу зі статусу «non-compliance» за Конвенцією Еспо.

«Конфліктний кейс між Україною та Румунією з 20-річною історією нарешті буде вирішено. Лише за 4 місяці, вже в умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну, нам вдалось дійти згоди та підписати з румунським колегою Танчосом Барною Угоду щодо міждержавних консультацій у рамках Конвенції Еспо. Впевнений, що це лише початок наших якісно нових відносин із Румунією. Так, маємо ще певну кількість кейсів, які тривалий час залишались поза увагою. Але сьогодні наша країна стоїть на порозі змін і нам ще більш важливо зберігати добросусідські відносини та дотримуватися всіх норм міжнародного правопорядку. Адже від цього залежить і виконання Україною своїх євроінтеграційних зобов'язань та входження до Європейської родини. Тому сьогодні, не зволікаючи, докладаємо максимум зусиль для якнайшвидшого закриття всіх спірних питань, які має Україна зі своїми транскордонними партнерами», - зазначив Руслан Стрілець.

Угода дозволить запровадити чіткі механізми консультацій для обох країн:

встановить строки проведення транскордонних консультацій;

порядок інформування громадськості;

механізми взаємодії сторін.

Також це сприятиме покращенню двостороннього співробітництва між нашими країнами у сфері запобігання, зменшення та контролю шкідливого транскордонного впливу на довкілля від планованої діяльності.

Нагадаємо, що Угода розповсюджується на Карпатський регіон та спільні транскордонні річкові басейни, включаючи дельту Дунаю. Над її текстом команда Міндовкілля працювала разом з експертами європейського проекту EU4Environment.