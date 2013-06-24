Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Міністри обговорили питання військової та фінансової допомоги, посилення торгівлі в Тихоокеанському регіоні, інвестиційні перспективи та післявоєнне відновлення України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна щиро вдячна Японії за постійну безпрецедентну підтримку та допомогу в ці драматичні часи. Сьогодні рівень довіри та співпраці між нашими урядами найвищий. Ми цінуємо військову підтримку Японії, санкції проти держави-агресора, макрофінансову та гуманітарну допомогу», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона запевнила Надзвичайного і Повноважного Посла Японії у тому, що Україна зацікавлена у розвитку двостороннього співробітництва. Сьогодні Японія посідає третє місце серед наших торгових партнерів в країнах Азії та Тихоокеанського регіону. Саме з країнами останнього Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі.

Також Юлія Свириденко наголосила на тому, що Україна зараз як ніколи потребує іноземних інвестицій.

«Ми цінуємо те, що Японія активно заохочує приватний сектор приєднатися до реконструкції нашої країни. Ми вітаємо зацікавленість Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) і Sumitomo Corporation розпочати проекти державно-приватного партнерства в Україні. Ми впевнені, що після нашої перемоги відкриються нові безпрецедентні можливості для роботи та розвитку. Україна буде найкращою країною за можливостями, що відкриваються перед інвесторами», - підкреслила Юлія Свириденко.

Сторони продовжили діалог, який розпочався ще на саміті міністрів торгівлі Великої сімки у Німеччині між українським Міністром та Міністром економіки, торгівлі та промисловості Японії Нісімура Ясутоші, про активізацію роботи з страхування японських інвестицій експортно-кредитним агентством NEXI. Мінекономіки вважає, що цей механізм може стати ключовим для залучення японських інвесторів до України.

За словами Юлії Свириденко, Україна зацікавлена у розвитку двостороннього напрямку співробітництва з країнами-партнерами, включаючи присутність вітчизняного бізнесу на іноземних ринках та реалізацію ініціатив, що становлять взаємний інтерес сторін, навіть незважаючи на військову ситуацію в країні. Зокрема, сторони обговорили роботу над відкриттям офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні для посилення торговельної співпраці між країнами.

В свою чергу, японську сторону дуже зацікавив досвід Міністерства економіки України щодо програм підтримки бізнесу “єРобота”. Зокрема - мікрогрантові програми “Власна справа” для створення та розширення діяльності невеликих приватних підприємств. Мацуда Кунінорі заявив, що це один з найбільш дієвих механізмів економічного відновлення в умовах війни, і Японія зацікавлена у підтримці таких ініціатив України.

Довідково

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії, Японія надала Україні декілька партій гуманітарної, медичної та військової допомоги. Україна отримала майже 70 т ліків та медичних приладів - зокрема, переносні УЗД, апарати штучного дихання.

У серпні 2022 року Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні — споживчі транспортні засоби (фургони) та невеликі безпілотники. При цьому, раніше Міністерство оборони та Сили самооборони Японії передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми хімічного захисту, невеликі дрони тощо.

Також Україна отримала 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн.) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди, яку підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Акіхіко Танака. Кошти було направлено до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків, охорони здоров'я. Раніше Україна отримала від Японії за цією угодою близько $100 млн.

Грантова допомога у розмірі $2,6 млн. буде спрямована на закупівлю медичного обладнання для підтримки системи охорони здоров'я та медицини.

Спільно з ЄС, США та Великою Британією Японія ввела санкції проти понад 700 громадян росії та білорусі та понад 200 організацій та підприємств (у тому числі, проти 9 банків). Японія заборонила експорт в росію понад 300 товарів, зокрема, люксові автомобілі, предмети розкоші, напівпровідники, радари, сенсори, лазери та іншу техніку. Під заборону потрапив імпорт 38 видів російських товарів – шпону, деревної тріски, автомобілів та мотоциклів, пива, вина, горілки та інших.