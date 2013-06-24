Верховна Рада підтримала законопроект, який забезпечив вихід України з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, який діяв у рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Про це повідомляє Урядовий портал.

Угода передбачала, що центральним транзитним пунктом пересилання офіційної кореспонденції є місто москва, що неприпустимо в умовах війни, яку розв’язала росія проти України.

«Участь в угоді надавала потенційну можливість доступу ворога до документів під час їх перебування на території російської федерації. Більше того, існував ризик життю і здоров’ю фельд’єгерів, які є військовослужбовцями та мали в процесі доставки офіційної кореспонденції перебувати на території країни-агресора», - заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час виступу у Парламенті.

Також депутати підтримали припинення для України дії угоди про співробітництво країн – учасниць СНД у розвитку мобільного зв’язку.

З одного боку, ця угода з моменту підписання так і не наповнилася реальним змістом, з іншого - передбачає наближення законодавства країн СНД у цій сфері до єдиних стандартів.

«Це не відповідає євроінтеграційному курсу нашої держави та йде врозріз із взятими зобов’язаннями щодо наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. За потреби співпраця з учасниками денонсованої угоди може здійснюватися на рівні двосторонніх і багатосторонніх договорів, наприклад, укладених у рамках спеціалізованої установи ООН – Міжнародного союзу електрозв’язку», - підкерслив Юрій Щиголь.