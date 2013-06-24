У лютому 2025 року між Україною та Європейським Союзом відбулося перше трубопровідне постачання біометану. Експорт здійснив український виробник біометану. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Початок експорту біометану з України до ЄС є важливим кроком у зміцненні енергетичної незалежності та інтеграції нашої країни в європейський енергетичний простір. Це не лише відкриває нові можливості для нашого енергетичного сектору, але й сприяє декарбонізації економіки та зменшенню залежності від викопного палива. Україна готова стати надійним постачальником чистої енергії для Європи. Міністерство приділяє значну увагу питанню експорту біометану, яке є важливим у межах нової бізнес-моделі ринку природного газу та енергетики України в цілому», — зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Обсяг першої поставки біометану до ЄС склав 67 тис. кубометрів.

Українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську газотранспортну систему, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж. Умови та тарифи приєднання і транспортування газотранспортною системою України для виробників біометану є аналогічними до умов для видобувників природного газу.

Меморандум про стратегічне партнерство України та ЄС у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів було підписано у лютому 2023 року.

Для забезпечення функціонування ринку біометану схвалено Порядок митного оформлення експорту українського біометану згідно з наказом Міністерства фінансів України № 380 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань митної справи». Відповідний Порядок набув чинності у вересні 2024 року.

Біометан — очищений біогаз, характеристики якого відповідають природному газу. Біометан може використовуватися для опалення, виробництва електроенергії, як пальне для транспорту. Важливо те, що цей біогаз можна інтегрувати в газову інфраструктуру без додаткових витрат на нові мережі, що робить біометан доступним для широкого використання.