28 квітня у Брюсселі, Бельгія, розпочались двостороння зустріч делегацій України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 20 «Підприємництво та промислова політика», що належить до Кластера 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Україна сповнена рішучості імплементувати законодавство ЄС у сферах промислової політики, конкуренції, державної допомоги, державних закупівель та підтримки малого та середнього бізнесу. Ми готові представити чіткі графіки імплементації та обговорити перехідні періоди, які можуть знадобитися через надзвичайні обставини війни. Хоча прогрес не буде миттєвим, особливо в умовах воєнного стану, наша відданість наближенню законодавства до європейського та продовженню євроінтеграційного шляху залишається непохитною», – наголосила головний переговірник та голова делегації, Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина, відкриваючи засідання онлайн.

У Брюсселі прогрес України представляють заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, Перший заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, представники Державного космічного агентства України та Державної служби геології та надр України та інші.

Ольга Стефанішина наголосила, що сталість правового наближення України до ЄС у зазначених сферах була неодноразово відзначена, зокрема, у звітах Євросоюзу протягом останніх років. Навіть після початку повномасштабної російської агресії, Україна спромоглась здійснити стратегічний прогрес у цих сферах, і зараз продовжує фундаментальну трансформацію - від застарілих інформаційних моделей до сучасних.

Зокрема, особливу увагу приділено підвищенню стійкості та конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (МСП), покращенню доступу до фінансування, спрощенню регулювання та заохоченню до кластерного розвитку. Окремо йдеться про цифровий та інноваційний потенціал МСП.

«Україна прагне інтегруватися в промислові екосистеми ЄС. Ми вже співпрацюємо з європейськими мережами та експертними групами і прагнемо поглибити цю участь, приєднавшись до таких ініціатив, як Програма єдиного ринку, Європейська мережа підприємств та в межах кластерної співпраці», – наголосила Віце-премʼєр-міністр.

Під час скринінгу Україна представить стан імплементації та наближення до політик ЄС у таких напрямах, як горизонтальні аспекти промислової політики, політика щодо підприємництва та інструменти для МСП, законодавство в межах промислових секторів.

Законодавство ЄС, що охоплюється Розділом 20 «Підприємництво та промислова політика», спрямоване на просування промислових стратегій, що підвищують конкурентоспроможність шляхом прискорення адаптації до структурних змін, створення сприятливого середовища для створення та зростання бізнесу на території Євросоюзу, а також для внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Воно також спрямоване на покращення загального бізнес-середовища, в якому працюють малі та середні підприємства.

Двосторонні зустрічі в межах скринінгу за цим переговорним розділом триватимуть два дні, 28 та 29 квітня.