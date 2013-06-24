Україна розраховує на фінансову підтримку з боку Японії у 2025 році. Наразі японський парламент фіналізує обговорення проекту бюджету на наступний рік. Під час зустрічі з українською делегацією японські парламентарі підкреслили непохитну підтримку нашої країни. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі із Головою парламентської Асоціації дружби «Японія-Україна» Ейсуке Морі та представниками всіх парламентських партій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До урядової делегації також увійшли заступники міністра економіки Тетяна Бережна, Андрій Телюпа, заступник Міністра фінансів Ольга Зикова, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, заступник Міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов, Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, радник Прем’єр-міністра України Наталія Бойко.

«Хочу подякувати за всебічну допомогу, яку Японія вже надала Україні від початку повномасштабної війни з боку рф. Ейсуке Морі — один із перших, хто публічно підтримав нашу країну з перших годин повномасштабного вторгнення. Сьогодні під час зустрічі японські парламентарі запевнили у незмінній міжпартійній підтримці України. Сподіваюся, що бюджет Японії на 2025 рік, фіналізація якого триває саме зараз, відобразить намір японської сторони надалі підтримувати Україну. Нині Японія другий за обсягом донор для бюджету нашої країни, і я вірю, що ця підтримка буде залишатись такою ж потужною, як і раніше», — зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі з парламентарями Юлія Свириденко також подякувала японським політикам за підтримку Формули миру Президента Володимира Зеленського. Вона відзначила важливість запровадження санкційних пакетів проти рф, надану гуманітарну допомогу й рішення провести форум з гуманітарного розмінування України у 2025 році в Японії.

Також вона подякувала за вклад Японії в ухвалення рішення щодо використання доходів від заморожених суверенних активів росії для покриття позики на 50 млрд доларів.

Довідково

Японія є одним з найбільших донорів нашої країни Лише у 2024 році вона спрямувала 4,2 млрд доларів на підтримку бюджету України. Паралельно із цим Японія виділяє допомогу Україні через японське агентство міжнародного співробітництва JICA. Сума підтримки вже сягнула понад 1,5 млрд доларів.

Також ця країна підтримує зусилля України у сфері гуманітарного розмінування. За час повномасштабного вторгнення сума допомоги перевищує 70 млн доларів.