Президент Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Левом XIV. Це була перша телефонна розмова його святості з лідером іноземної держави. Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра й подякував за підтримку України та українського народу. Президент висловив вдячність за слова його святості під час першого недільного благословення на площі Святого Петра про необхідність досягнення справедливого, справжнього й тривалого миру для України та звільнення полонених.

Глава держави розповів про те, що росія депортувала й незаконно перемістила тисячі українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану у поверненні їх додому. Папа Лев XIV запевнив, що святий престол і надалі докладатиме зусиль для розв’язання всіх питань гуманітарного виміру.

Президент наголосив, що Україна хоче закінчити війну, робить усе заради цього й очікує на відповідні кроки від росії.

Глава держави запросив його святість здійснити апостольський візит в Україну і наголосив, що це могло б принести справжню надію для українського народу, повідомляє Офіс Президента.