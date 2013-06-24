Розширено можливості для захисту авторських прав в інтернет-просторі. Україна приєдналася до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі веб-сайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку веб-сайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, 21 березня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO ALERT країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі. Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення веб-сайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких веб-сайтів.

«Попри виклики повномасштабної війни, ми докладаємо максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності. Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про веб-сайти та додатки, що порушують авторське право з точки зору національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Україна – п’ятнадцята країна, що приєдналася до ініціативи WIPO. Це є важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки.

«Пріоритетним завданням Мінекономіки є забезпечення прозорих умов ведення діяльності у сферах, економічно пов’язаних з розповсюдженням контенту на різних платформах у мережі Інтернет, зменшенню випадків недобросовісної або непрозорої конкуренції. Що своєю чергою сприяє збільшенню економічної ефективності діяльності легальних учасників у відповідних сферах, удосконаленню нормативно-правового регулювання у сфері інтелектуальної власності, а також підвищенню національних стандартів охорони авторських та суміжних прав в Україні та на міжнародному рівні», - зауважив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Довідково

WIPO ALERT Database — це адміністрована World Intellectual Property Organization захищена онлайн платформа, на яку Уповноважені учасники держави-членів ВОІВ можуть завантажувати списки з детальною інформацією про веб-сайти (а також мобільні додатки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.